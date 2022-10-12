В Самарской области увеличили зарплатные предложения осенью 2022 года

Зарплаты в некоторых ферах увеличились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали об увеличении зарплатных предложений для соискателей. Предложения выросли осенью 2022 года.

По данным экспертов hh.ru, в регионе за последние два месяца изменили предлагаемые зарплаты в разных профессиональных областях. Средние предложения в сентябре 2022 года выросли на 1%, теперь они составляют 45,1 тысяч рублей. При этом, аналитики отмечают, что наиболее ощутимый прирост ощущается в сферах медицины, фармацевтики (+6%), индустрии красоты и фитнеса (+5%).

Отрицательная динамика прослеживается в сфере закупок. Предлагаемая зарплата понизилась на 1%. В научно-образовательной сфере снижение на 2%, а в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса на 3%.