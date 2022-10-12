В Самаре местные жители пожаловались на незаконное строительство складов

Горожане не могут спокойно пройду по автодороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители возмущены строительством складов в частном секторе. Отмечают, что большое здание ангара возводят незаконно.

По информации «ВолгаНьюс», застройка началась в районе улиц Партизанской и Волгина. Неожиданно для многих на территории «передвинули» пешеходный переход, а рядом с детской площадкой сделали заезд для фур, которые привозят стройматериалы. По словам местных жителей, детям стало опасно ходить в школу по привычному маршруту. Водители не могут разъехаться на дороге с фурами.

По данным администрации, ранее на участке было разрешено строительство пяти складских помещений, площадь которых превысит 9280 квадратных метров. Уже после обращений в мэрии отменили разрешение на строительство, но возведение складов не остановилось. Жильцы обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну, который направил соответствующие запросы в ГИБДД. В скором времени на участке проведут проверки.