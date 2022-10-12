В Самаре подозрительные организации заставляют жителей сделать срочную поверку счетчиков

Подобные листовки раскладывают в ящики. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на подозрительные квитанции в почтовых ящиках. Листовки призывали в срочном порядке провести поверку счетчиков.

По данным «РКС-Самара», горожане наткнулись на странные извещения. В «квитанции» было написано, что пользователям необходимо срочно провести поверку, иначе их ждет повышение тарифа. Как объяснили специалисты, подобные платежки – всего лишь агрессивная реклама коммерческих организаций, которые запугивают и сбивают с толку самарцев, чтобы те воспользовались их услугами.

Ресурсники напоминают, что за сроком поверки счетчика следят сами абоненты. Даты обозначены в паспорте прибора или на квитанции в правом нижнем углу.