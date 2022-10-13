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Общество13 октября 2022 4:15

Самарские студенты шьют одежду на военнослужащих с помощью IT-технологий

Также ребята работают над созданием вещей в специальной программе
Алена ПРОВКИНА
Программа помогает сконструировать одежду. Фото: правительство региона

Программа помогает сконструировать одежду. Фото: правительство региона

В Самаре студенты помогают отшивать обмундирование для военнослужащих в зоне СВО. Ребят работают при помощи IT-технологий.

По данным пресс-службы правительства региона, студенты колледжа сервисных технологий и дизайна отшивают элементы обмундирования и создают верхнюю одежду для военных. В учебном заведении появилось специальное оборудование благодаря реализации национального проекта «Образование».

Обучающиеся при помощи техники сканируют тело человека, получают размеры и используют их при конструкции в программе. В итоге можно сшить одежду, которая будет максимально комфорта.