Казанскую икону Божьей Матери доставят в Самарскую область 13 октября

Жители региона смогут увидеть святыню в разных храмах региона вплоть до 30 октября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 13 октября в Самару привезут чудотворную «Казанскую-Витебскую» икону Божьей Матери. Об этом сообщила Самарская епархия.

Она прибудет из Свято-Троицкого Марковского мужского монастыря Витебской епархии. С 08:00 жители региона смогут к ней прикоснуться в Покровском соборе, расположенном в Самаре на Ленинской, 75А.

В данном храме она пробудет до 14 октября. Затем ее перевезут еще в 16 мест Самарской области. В субботу, 15 октября, икона окажется в Софийском соборе Самары по адресу: ул. Соколова, 1А, а в воскресенье, 16 октября – в Вознесенском соборе Самары на ул. Степана Разина, 78.

Жители региона смогут увидеть святыню в разных храмах региона вплоть до 30 октября.