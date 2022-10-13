В Самарской области хотят построить мультимодальный речной порт к 2027 году

Порт хотят построить на стрелке Волги и Сока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется строительство мультимодального речного порта. Сделать это хотят к 2027 году.

По данным RTVI, объект станет международным узлом, расположенным на пересечении двух транспортных коридоров. Его начнут строить на стрелке Волги и Сока, так как там рядом находятся железнодорожная ветка, аэропорт Курумоч и автодорога М-5 «Урал» федерального значения.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что инвесторы заинтересованы в данном проекте. Однако источник в правительстве региона сообщил, что необходимости переноса порта на данный момент нет.

— Никаких решений о переносе не принято, никаких точных дат нет. Необдуманно действовать нельзя, необходимы экспертизы, — говорит источник.

Сейчас в Самарской области действуют три грузовых порта. Они находятся в Самаре, Сызрани и Тольятти. Последний является самым активно работающим.