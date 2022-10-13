Мэрия Самара планирует взыскать с подрядчика затраты на ремонт Южного моста

Глава города посетила участок. Фото: департамент транспорта

В Самаре многие водители долгое время жаловались на ремонт Южного моста. Качество дорог оставляло желать лучшего.

По информации департамента транспорта города, ранним утром в четверг, 13 октября 2022 года, глава Самары Елена Лапушкина посетила путепровод «Аврора» по Южному мосту. Сейчас на участке ведут ремонт деформационных швов. Отмечают, что это вынужденная мера. Ремонт на дороге проводили 5 лет назад, дальнейшее обслуживание входит в гарантийные обязательства исполнителя. Специалисты отмечают, что подрядная организация признана банкротом. Мэрия планирует взыскать с подрядчика затраты на ремонт моста.

Департамент вынужден вести ремонт за свой счет. Дорожное покрытие моста и путепровода отремонтируют в полном объеме в следующем году.