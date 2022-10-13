Самарские таможенники изъяли из посылки девушки капсулы для быстрого похудения

Девушка заказала препарат у своей знакомой для личного пользования. Фото: пресс-служба самарской таможни

Сотрудники самарской таможни обнаружили в посылке, которая пришла жительнице Оренбургской области, капсулы для похудения с запрещенным веществом.

— Их попытались ввести из Казахстана в международном почтовом отправлении. Оборот сильнодействующего вещества в РФ ограничен, — сообщает пресс-служба самарской таможни.

В посылке находились четыре металлических банки «Fatzorb». Результаты экспертизы показали, что в составе капсул находилось сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой порядка 38 гр.

Девушка заказала препарат у своей знакомой для личного пользования и знала, что оборот этого вещества на территории РФ ограничен. Возбуждено уголовное дело. Женщина может получить наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.