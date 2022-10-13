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Общество13 октября 2022 6:58

В Самаре планируют провести точечную застройку в Октябрьском районе

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Алена ПРОВКИНА
Участок застроят высотками

Участок застроят высотками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о проведении общественных обсуждений проекта застройки. Они пройдет с 13 октября по 3 ноября 2022 года.

Во время встречи планируют обсудить вопрос точечной застройки в Октябрьском районе. Дома могут возвести на улице Ново-Садовой. Отмечают, что высота зданий достигнет почти 100 метров. Максимальный процент застройки участка – 90%. Количество парковочных мест на квартиру - 0,7.

Помимо этого, во время обсуждений обсудят о застройки территории, расположенной в границах улиц Ново-Садовой, улицы Академика Павлова, 2-й радиальной и переулка Паркового. Там максимальный процент застройки – 45%.