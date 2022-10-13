Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ

Победителя удалось определить только в овертайме. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ. В среду, 12 октября, волжане дома обыграли красноярский «Енисей» со счетом 92:86. Для определения победителя потребовался овертайм, основное время матча закончилось со счетом 81:81.

- Рады победить, это придает дополнительную уверенность, стало полегче, - сказал после матча главный тренер «Самары» Сергей Базаревич. - Овертайм? Помог опыт отдельных игроков: мы перехватили мячи. Я бы отметил Маркоса [Найта]. Как настоящий воин, он бился за все, и не только забил, но и подобрал в важные минуты, умно сыграл в защите в последнем владении «Енисея».

Самым результативным игроком встречи в составе «Самары» стал Маркос Найт. На его счету 23 набранных очка и 7 подборов.

Следующую игру подопечные Базаревича проведут в воскресенье, 16 октября, на выезде против клуба «Пари Нижний Новгород».