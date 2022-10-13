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Общество13 октября 2022 7:27

Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан и обсудила волнующие их проблемы

В областной столице на некоторых улицах усилят патрулирование
Алена ПРОВКИНА
Глава города обсудили с жителями волнующие их вопросы. Фото: городская администрация

Глава города обсудили с жителями волнующие их вопросы. Фото: городская администрация

В Самаре местные жители обратились за помощью к главе города Елене Лапушкиной. В областной столице прошел прием граждан.

По информации городской администрации, жительница дома по улице Спортивной,5 рассказала, что во дворе люди без определенного места жительства часто собираются и проводят вечера. На участке, по просьбе мэра, усилят патрулирование. Также жители дома по улице Антонова-Овсеенко,59 рассказали про шумные компании, сидящие на площадке. Глава города направила соответствующий запрос и велела разобраться с нарушителями покоя.

Помимо этого, под контроль взяли вопрос с ремонтом крыши на улице Скляренко,6. Управляющую компанию призвали исполнить обязательства перед жителями.