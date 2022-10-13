По воде разлились нефтепродукты: пьяный капитан посадил судно на мель на Волге напротив набережной

Судно село на мель на Волге выше Самары. Фото: следком

Пьяный капитан посадил судно на мель на Волге напротив набережной 12 октября 2022 года. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

ЧП произошло выше Самары по течению Волги, в Нижнем Новгороде. Речное судно «Променый-11» выполняло работы по измерению дна. Однако что-то пошло не так и судно село на мель. К счастью, обошлось без пострадавших, однако на поверхности воды разлились нефтепродукты.

На место происшествия сразу же выехали следователи, а судно начали снимать с мели. Вскоре выяснилось, что в момент ЧП капитан был пьян.

- Капитан судна сознался, что употребил перед выходом в рейс алкоголь и в момент посадки судна на мель был пьян, - сообщают правоохранители.

Сейчас по факту ЧП продолжается доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.