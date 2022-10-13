В Самаре 48-летний водитель Renault Logan врезался в Mercedes-Benz 12 октября

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 12 октября, в 21:58 в Железнодорожном районе Самары 48-летний водитель автомобиля Renault Logan врезался в Mercedes-Benz.

— Мужчина ехал по ул. Партизанская в направлении ул. 6-й Карьерный переулок, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напротив дома 110 по неизвестной причине автомобилист столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. За рулем "Мерседеса" находилась 38-летняя женщина.

В ДТП пострадала 50-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan. С места аварии она доставлена в медицинское учреждение, ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.