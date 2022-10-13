Глава Самары Елена Лапушкина проверила ремонт Южного моста

Специалисты проводили ремонт на мосту. Фото: департамент транспорта

В Самаре многие водители были недовольны дорожным полотном на Южном мосту. На участке проводили ремонтные работы.

По данным департамента транспорта, глава города Елена Лапушкина проверила ремонт на мосту. Специалисты продолжают исправлять дефекты и проводить аварийно-ямочный ремонт. Отмечают, что на данный момент — это вынужденная мера, подрядчика признали банкротом и ведомство ведет работы самостоятельно.

Прошлый ремонт был выполнен в 2017 году. Дорога продолжает входить в гарантийные обязательства исполнителя. Мэр Самары подчеркнула, что все затраты, которые несет муниципалитет, планируют взыскать с подрядчика.