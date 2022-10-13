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Общество13 октября 2022 9:00

В Самаре каждый второй житель поддерживает отмену праздничных мероприятий на Новый год

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
За отмену выступают более половины самарцев

За отмену выступают более половины самарцев

Фото: Архив "КП"

В Самаре многие жители высказались в поддержку отмены новогодних праздников. Почти половина горожан согласны с инициативой.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, некоторые регионы заявили, что праздничные новогодние мероприятия могут отменить. Аналитики провели опрос среди самарцев, чтобы узнать их отношение к данной инициативе. Отмечают, что 4 из 10 работодателей пока собираются провести новогодние корпоративы.

Помимо этого, отказ от публичных мероприятий поддержал каждый второй самарец (51%). Причем за отмену чаще всего выступают женщины – 57% против 47%.