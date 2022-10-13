В Самаре стал известен инициатор публичных слушаний по строительству высотки напротив Загородного парка

Предлагается согласовать высотную застройку с 0,5 парковочного места на 1 квартиру и 45% застройки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары появилась информация о проведении общественных обсуждений по поводу участка площадью 3 243 кв. метра напротив Загородного парка.

Там хотят построить многоэтажку. Стало известно, что инициатором публичных слушаний является компания ООО "Парковый". Компания просит предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Она предлагает согласовать высотную застройку с 0,5 парковочного места на 1 квартиру и 45% застройки. Участок, о котором идет речь, расположен в районе Паркового переулка, рядом с ЖК «Дом у Загородного» и ЖК «ГосУниверситет».

ООО «Парковый» зарегистрировано 3 сентября 2021 года, его вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором компании является Петр Данилов, сообщает телеграм-канал "Самарские новостройки".

Посмотреть проект и высказать своё мнение можно будет на сайте с 13 по 20 октября.