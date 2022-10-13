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Происшествия13 октября 2022 9:58

В Самаре экс-сотрудник медучреждения ФСИН получил взятку за «продажу» инвалидности

Размер денежного вознаграждения составил 250 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время расследование уголовное дело завершено, его направят в суд.

В настоящее время расследование уголовное дело завершено, его направят в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший заместитель начальника «Центра медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России предстанет перед судом за мошенничество, которое совершено с использованием своего служебного положения.

— 18 июля этого года мужчина рядом с домом по проспекту Юных Пионеров в Промышленном районе Самары лично получил взятку в размере 250 тысяч рублей, — сообщает СУ СК по Самарской области.

В обмен он должен был помочь оформить группу инвалидности местному жителю. Вот только у него не было таких полномочий и помогать он не собирался, а денежные средства хотел просто оставить себе.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ после получения денег. В настоящее время расследование уголовное дело завершено, его направят в суд для рассмотрения по существу.