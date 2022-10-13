В Самаре приставы уничтожили сети и ловушки браконьеров

Орудия рыбаков конфисковали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре правоохранители продолжают привлекать к ответственности браконьеров. Приставы уничтожили орудия рыбаков.

По данным ГУФССП России по Самарской области, местные жители решили порыбачить без соответствующего разрешения. Мужчины расставили рыболовные сети на озере Гатное и на участке Саратовского водохранилища. Правоохранители пресекли незаконную добычу рыб. Однако, до момента задержания один из рыбаков успел достать несколько особей водных биологических ресурсов.

Улов выпустили в естественную среду обитания. Орудия браконьера уничтожили. Рыбакам назначили штраф.