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Происшествия13 октября 2022 10:08

В Самаре приставы уничтожили сети и ловушки браконьеров

Рыбаки незаконно добывали водные ресурсы
Алена ПРОВКИНА
Орудия рыбаков конфисковали

Орудия рыбаков конфисковали

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре правоохранители продолжают привлекать к ответственности браконьеров. Приставы уничтожили орудия рыбаков.

По данным ГУФССП России по Самарской области, местные жители решили порыбачить без соответствующего разрешения. Мужчины расставили рыболовные сети на озере Гатное и на участке Саратовского водохранилища. Правоохранители пресекли незаконную добычу рыб. Однако, до момента задержания один из рыбаков успел достать несколько особей водных биологических ресурсов.

Улов выпустили в естественную среду обитания. Орудия браконьера уничтожили. Рыбакам назначили штраф.