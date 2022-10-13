В Самарской области строительство фабрики «Бисквит» завершат в 2023 году

Министр экономического развития и инвестиций региона посетил стройплощадку

В Самарской области инвестор продолжает строительство фабрики бисквитных и мучных изделий «Бисквит». Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов посетил площадку и оценил ход работ.

В производство планируют вложить почти 1,3 миллиарда рублей. Инвестор создаст на фабрике 261 рабочее место. На данный момент, в реализацию проекта уже вложили 67 миллионов рублей, а трудоустроили - 22 человека. Сдать объект в эксплуатацию собираются в начале 2023 года. На участке проводят земляные работы, закуплены сваи и другие строительные материалы.

По словам инвестора Василия Посохова, на территории в скором времени приступят к укладке фундамента. Помимо производительного цеха, на территории построят административно-бытовой корпус и два склада. Фабрика будет выпускать не менее 2 тысяч тонн печенья, бисквитов и пирожных.