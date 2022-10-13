В Самарской области подтвердилось 562 случая коронавируса 13 октября 2022 года

За прошедшие сутки госпитализировали в медицинские учреждения 52 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 13 октября, в регионе за сутки подтвердили 562 случая COVID-19.

За прошедшие сутки госпитализировали в медицинские учреждения 52 человека, три пациента скончались. Еще 10 602 лабораторных исследования провели на КВИ, 71 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Наибольшее количество заболевших оказалось в Самаре и составило 206 человек, 115 – в г. Тольятти, 46 – в г.Новокуйбышевск, 28 – в г. Сызрань, 18 – в г. Чапаевск, 13 – в г. Жигулевск, 12 – в Безенчукском районе, по 11 – в г. Похвистнево, Красноармейском и Волжском районах, 10 – в г. Отрадный, 9 – в Сергиевском районе, 8 – в Похвистневском районе.

Еще 7 заболевших – в Хворостянском районе, 6 – в Богатовском районе, по 5 – в г. Октябрьск, Клявлинском и Ставропольском районах, по 4 – в Большеглушицком, Борском, Сызранском, Нефтегорском и Шигонском районах, по 3 – в Елховском, Кинель-Черкасском и Приволжском районах, по 2 – в Алексеевском, Шенталинском и Кошкинском районах, 1 – в Пестравском районе.