Житель Тольятти отправится в колонию за серию уличных грабежей

Приговор тольяттинцу был вынесен в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор жителю Тольятти. Мужчину признали виновным в серии уличных грабежей, которые он совершал на территории областной столицы.

Как сообщает прокуратура города, тольяттинец целенаправленно приехал из Тольятти в Самару в июле текущего года. Здесь он неоднократно похищал ювелирные украшения. Например, в Промышленном районе мужчина сорвал цепочку с кулоном прямо с шеи женщины, причинив ущерб в 40 тысяч рублей. В том же месяце был совершен другой эпизод грабежа, и еще один – в августе.

Вычислить злоумышленника удалось по камерам видеонаблюдения. Во время обыска у него дома был обнаружен похищенный кулон. Выяснилось, что денег у осужденного нет, он увлекается ставками на спорт.

Суд признал тольяттинца виновным по статье 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима.