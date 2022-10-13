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Происшествия13 октября 2022 12:11

Житель Тольятти отправится в колонию за серию уличных грабежей

Мужчина нуждался в деньгах из-за увлечения ставками на спорт
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Приговор тольяттинцу был вынесен в Самаре.

Приговор тольяттинцу был вынесен в Самаре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор жителю Тольятти. Мужчину признали виновным в серии уличных грабежей, которые он совершал на территории областной столицы.

Как сообщает прокуратура города, тольяттинец целенаправленно приехал из Тольятти в Самару в июле текущего года. Здесь он неоднократно похищал ювелирные украшения. Например, в Промышленном районе мужчина сорвал цепочку с кулоном прямо с шеи женщины, причинив ущерб в 40 тысяч рублей. В том же месяце был совершен другой эпизод грабежа, и еще один – в августе.

Вычислить злоумышленника удалось по камерам видеонаблюдения. Во время обыска у него дома был обнаружен похищенный кулон. Выяснилось, что денег у осужденного нет, он увлекается ставками на спорт.

Суд признал тольяттинца виновным по статье 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима.