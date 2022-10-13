Самарскую музыкальную школу №19 обеспечили новыми музыкальными инструментами

В школу завезли новые гитары, баяны, аккордеоны, гусли. Фото: администрация Самары

Фонд музыкальной школы №19 в Самаре пополнился новыми музыкальными инструментами. Их удалось приобрести в рамках нацпроекта «Культура». Информацию сообщили в администрации города.

– В этом году в нацпроекте участвует рекордное количество учреждений. Мы приобрели 4 рояля, 27 пианино, 14 струнных инструментов, 33 народных инструмента и 27 - духовых, – рассказала заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики Евгения Мищенко.

В музыкальную школу №19 привезли 5 гитар, 2 баяна, 2 аккордеона, гусли «Садко», 1 балалайку бас. Обновленный концертный зал оснастили новыми пианино российской фабрики «Михаил Глинка». Здесь также появились комфортные кресла отечественного производства. А учебно-методический фонд был расширен за счет новых учебников по сольфеджио и музыкальной литературе.