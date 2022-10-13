Коллектив самарского завода «Авиакор» поддержал мобилизованного коллегу

Поддержка мобилизованных сотрудников стала доброй традицией завода. Фото: vk.com/aviacor_samara

Завод «Авиакор» продолжает славную традицию поддержки мобилизованных коллег. 8 октября на службу был призван еще один сотрудник завода – водитель спецтехники Дмитрий. Коллектив вновь не остался в стороне. Об этом заводчане написали на странице предприятия в социальной сети.

Коллеги связались с семьей мобилизованного товарища и выяснили, в чем он нуждается в данный момент. В список вошел спальный мешок, а также комплект зимней одежды, берцы, балаклава, аптечный подсумок, ранец боевой, теплые носки, сигареты.

Сотрудники «Авиакора» закупили все необходимые вещи. В ближайшее время они отправятся в воинскую часть – прямиком к Дмитрию. Семья коллеги также не останется без внимания – родным Дмитрия помогут в решении бытовых проблем и просто поддержат.

– Мы объединимся вместе, чтобы помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые идут защищать Родину. Победа будет за нами! –, подчеркнули работники «Авиакора».

Они также выразили надежду, что их инициатива станет примером для сотрудников других предприятий.