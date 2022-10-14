В Самаре молодые люди опаздывают на работу чаще старшего поколения

Молодые люди часто приходят позже назначенного времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство горожан никогда не опаздывают .Если работник задержался, то скорее всего ему менее 30 лет.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 70% самарцев признались, что никогда не опаздывают. Аналитики отмечают, молодое поколение задерживается гораздо чаще старшего. 26% респондентов опаздывают время от времени, 2% несколько раз в неделю, 8% несколько раз в месяц. В основном, опаздывающие работники приходят на 15 минут позже

Чаще других приходят не к назначенному времени опрошенные моложе 34 лет. Работники старше 45 лет отличаются пунктуальностью.