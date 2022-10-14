Жителям Самарской области рассказали, как нельзя лечить ОРВИ

Специалист рекомендует обратиться к современным методам лечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, чего лучше не делать во время болезни. Оказалось, многие привычные методы не всегда работают.

По мнению врача Олега Абакумова, старые методы лечения работают только на вере больного. К этому списку специалист отнес: горячее молоко, чай с медом и молоком, чай с малиной, цитрусы, жир и масло, лук и чеснок, а также водка с перцем. Во многих случаях напитки обжигают слизистую, а цитрусы могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Врач считает, что малиновый чай можно заменить на подогретые ягодные морсы, в которых находится больше витаминов. Также медик не рекомендует дышать над варенной картошкой. Специалист предлагает бороться с гриппом современными методами.