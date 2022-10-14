В Самарской области инспекторы усилят контроль на дорогах с 14 по 16 октября 2022 года

Полицейские уделяют особое внимание пьяным водителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль. В регионе проведут рейдовые мероприятия в предвыходные и выходные дни, с 14 по 16 октября 2022 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, особое внимание правоохранители уделят водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. По традиции, во время рейдов задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководство.

Напомним, при первом задержании пьяного водителя оштрафуют на 30 тысяч рублей и временно лишат прав. При повторном нарушении автолюбителям может грозить уголовная ответственность.