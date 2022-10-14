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Общество14 октября 2022 7:37

В Самарской области местные жители нашли в лесу огромные грибы

Самарцы поделились фотографиями
Алена ПРОВКИНА
Самарцы показали лесной "улов". Фото: Грибники Самарской области(Тольятти)

Самарцы показали лесной "улов". Фото: Грибники Самарской области(Тольятти)

В Самарской области местные жители продолжают выезжать на тихую охоту. Грибники делятся фотографиями своего «улова» в социальных сетях.

Самарцы нашли в лесу огромные грибы. В комментариях пользователи позавидовали такой поездке и находкам.

- Одним можно наесться, - отмечают горожане под публикацией.

Грибной сезон местные жители открыли еще летом. Напомним, тогда самарцы смогли собрать две огромные корзинки. Горожане отмечают, что лучшее время для «охоты» - это ранее утро. К самым богатым на грибы районам относят: Сергиевский, Красноглинский, Борский, Богатовский и Ставропольский.