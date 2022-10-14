В Самаре до открытия развязки на улице Ново-Садовой осталось совсем немного

Путепровод подготовили к открытию. Фото: Евгений Щекин

В Самаре специалисты подготовили к открытию развязку по улице Ново-Садовой. В скором времени горожане смогут проехать по путепроводу.

Судя по кадрам, опубликованным на официальной странице городского блогера Евгения Щекина, на участок привезли спецтехнику для торжественного открытия рабочего движения. Первые машины смогут проехать по развязке уже в пятницу, 14 октября 2022 года. Специалисты провели все необходимые работы и обустроили проезжую часть.

Напомним, работы на объекте завершили раньше времени. Ранее об опережении сроков строительства сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.