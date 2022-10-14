В Самаре открыли движение по развязке на улице Ново-Садовой 14 октября 2022 года

В областной столице открыли движение по развязке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об открытии движения по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Путепровод поможет снизить транспортную нагрузку.

Ранее сообщалось о подготовке к открытию. На место прибыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, специалисты и техника для торжественного открытия. Рабочие полностью подготовили участок для дальнейшей эксплуатации.

Напомним, объект удалось сдать раньше сроков. Реализация проекта шла быстрыми темпами, об этом сообщил глава региона. Согласно контракту, развязку должны были открыть только в следующем году.