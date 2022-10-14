Жителя Самарской области привлекут к ответственности за продажу данных о звонках абонентов

Молодой человек продавал информацию об абонентах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области молодой человек продавал данные абонентов. Правоохранители привлекли его к уголовной ответственности.

По данным пресс-службы УФСБ России по Самарской области, подозреваемый работал в отделении одного из операторов мобильной связи региона. Злоумышленник несколько раз незаконным путем получил доступ к информации детализации звонков абонентов. Данные он продавал третьим лицам.

Сотрудники ведомства зафиксировали шесть преступных эпизодов. Решением суда молодой человек признан виновным. Его приговорили к 2-м годам лишения свободы.