В Самаре иностранец-«трансвестит» снял квартиру, чтобы устроить притон

Мужчины, видимо, выгнали иностранца без помощи полиции. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители рассказали о странном арендаторе. Молодой человек, которого окрестили трансвеститом, хотел устроит притон.

По словам автора поста, злоумышленник снимал квартиру, чтобы продавать свое тело. Собственник квартиры каким-то образом узнал о происходящем и решил разобраться с парнем. Откуда появились подробности работы иностранца – пока неизвестно. Комментаторы и авторы решили, что парень является трансвеститом, увидев наращенные ногти и длинные волосы.

Судя по опубликованным кадрам, арендатор собирал свои вещи и ругался с собственником. Пока непонятно, какой диалог был до начала съемки видео. Парень приставил к своему горлу что-то острое и, судя по всему, хотел напугать мужчин, снимающих его на камеру. Видимо, самарцы решили выгнать иностранца самостоятельно без помощи полиции.