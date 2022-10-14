Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин на год раньше открыли движение по развязке на Ново-Садовой в Самаре

Новая развязка улучшит улично-дорожную сеть города. Фото: Светлана Осмачькина

В Самаре на год раньше срока открыли рабочее движение по двухуровневой развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Важнейший для города проект, который делает еще более скоростной одну из главых магистралей областной столицы, строили благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. В церемонии открытия приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Открыть транспортную развязку по контракту должны были в декабре 2023 года. Но Дмитрий Азаров поставил задачу - вести работу максимально быстро, чтобы минимизировать транспортные неудобства для жителей. Финансирование было стабильным, федеральная поддержка также помогла организовать бесперебойное обеспечение стройки всем необходимым. Уже через год после начала работ, в июле 2022 года, строители начали укладку асфальтобетонного покрытия.

14 октября старт рабочему движению на развязке был дан в режиме телемоста между Самарой и Казанью, где проходит международная выставки «Дорога-2022». Дмитрий Азаров отметил, что жители региона ждали развязку десятки лет и ее строительство позволит снизить количество заторов на трассе.

- Благодаря Вашей поддержке, Марат Шакирзянович, благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта. Мы сэкономили время – а это удобство и комфорт, меньше выхлопных газов, сэкономленное время в пробках, которое можно провести со родными и близкими людьми, потратить на важные для нашего региона и страны добрые дела, - обратился губернатор к гостю открытия Марату Хуснуллину.

В свою очередь, вице-премьер поблагодарил руководство Самарской области за столь заметное сокращение срока строительства.

- В Самаре дорога, которую мы открываем сегодня, по километражу небольшая, но очень важная. Она внутри города, была узкая, давно были пробки. И вот сейчас благодаря той программе, которую утвердил Президент, нам удается в городе открыть эту прекрасную дорогу. Огромное спасибо руководству региона, губернатору, всем командам муниципалитетов, которые работают над этой задачей, - подчеркнул он.

Дмитрий Азаро в свою очерель подчеркнул, что в регионе уже не первый год стараются масштабные проекты выполнять раньше срока, концентрируя усилия. Например, быстрее заданных сроков был построен мост через реку Сок, Дворец спорта.

Также стоит заметить, что в последние годы обновление дорожной сети в регионе ведется в беспрецедентных масштабах.

- Всего благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в первую очередь, это «Безопасные качественные дороги», только в этом году в Самарской области будет реконструировано и капитально отремонтировано 600 км дорог. И это только региональные и муниципальные дороги. Таких темпов не было никогда, - уточнил глава губернии.