В Самарской области около 700 тысяч человек прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Проходить вакцинацию нужно каждые шесть месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области продолжают проходить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По данным на 14 октября 2022 года, процедуру прошли более 700 тысяч жителей. Информацию озвучили в региональном правительстве.

– На территории региона работают более 200 стационарных прививочных пунктов. Маломобильные пациенты и старшее поколение могут пройти вакцинацию на дому, – напомнили в правительстве Самарской области.

Власти также отмечают, что прививочные бригады могут выехать в организованные коллективы на предприятия, а также в образовательные учреждения для вакцинации сотрудников.

По данным правительства, проходить повторную вакцинацию нужно каждые шесть месяцев – это поможет поддержать защиту от COVID-19 в период пандемии.