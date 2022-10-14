В Самаре владелец иномарки, влетевший в отечественный автомобиль, выплатил 160 тысяч рублей

Выплаченная страховой фирмой компенсация не смогла покрыть все расходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц Самары в отечественный автомобиль въехала иномарка. С виновника ДТП судебные приставы взыскали в пользу пострадавшего водителя 160 тысяч рублей.

— В результате аварии «легковушка» сильно пострадала, а выплаченная страховой фирмой компенсация не смогла покрыть все расходы, — сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

Поэтому мужчина обратился в суд, который обязал владельца иномарки выплатить материальный ущерб. Помимо этого, с его заработной платы взыскали 11 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

Вся задолженность в 160 тысяч рублей и исполнительский сбор в 11 тысяч рублей были полностью погашены. Денежные средства вернули пострадавшему в ДТП мужчине.