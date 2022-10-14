Отечественная легковушка и большегруз столкнулись на Московском шоссе в Самаре

От удара ГАЗель опрокинулась на бок.

В пятницу, 14 октября 2022 года, на Московском шоссе в Самаре столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал один человек.

По данным регионального ГУ МВД, участниками аварии стали «Лада Гранта» и ГАЗель. Гранта ехала по Московскому шоссе в сторону улицы Ташкентской и на пересечении с улицей Дальней столкнулась с большегрузом.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что от удара ГАЗель опрокинулась на бок. У отечественного автомобиля пострадала передняя часть кузова.

Известно, что после ДТП водитель «Гранты» был доставлен в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.