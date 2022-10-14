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Общество14 октября 2022 17:31

Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек

Как выяснилось, женщины чаще проверяют срок хранения, чем мужчины
Ирина СИНЕГУБОВА
Шесть процентов самарцев не покупают продукты, даже если до окончания срока годности остается еще много времени.

Шесть процентов самарцев не покупают продукты, даже если до окончания срока годности остается еще много времени.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проведенный 11-12 октября опрос SuperJob показал, что 19% самарцев оставляют товар на магазинной полке, если до окончания его срока хранения остается меньше половины указанного периода.

— При покупке продуктов 66% горожан всегда проверяют срок годности, 18% – чаще проверяют, чем нет, 13% – редко смотрят на дату изготовления и только 3% – никогда этого не делают, — сообщает SuperJob.

В случае если срок годности продукта составляет несколько месяцев и до его окончания осталось менее 10%, то каждый пятый опрошенный не станет его покупать. Если осталось меньше четверти срока хранения, оставят товар 16%.

Согласно опросу, 6% самарцев не покупают продукты, даже если до окончания срока годности остается еще много времени. По словам таких людей, они всегда ищут свежайшее. Женщины чаще проверяет срок годности продуктов, чем мужчины: в процентом соотношении это выглядит как 70% против 47% соответственно.