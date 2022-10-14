Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек

Шесть процентов самарцев не покупают продукты, даже если до окончания срока годности остается еще много времени. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проведенный 11-12 октября опрос SuperJob показал, что 19% самарцев оставляют товар на магазинной полке, если до окончания его срока хранения остается меньше половины указанного периода.

— При покупке продуктов 66% горожан всегда проверяют срок годности, 18% – чаще проверяют, чем нет, 13% – редко смотрят на дату изготовления и только 3% – никогда этого не делают, — сообщает SuperJob.

В случае если срок годности продукта составляет несколько месяцев и до его окончания осталось менее 10%, то каждый пятый опрошенный не станет его покупать. Если осталось меньше четверти срока хранения, оставят товар 16%.

Согласно опросу, 6% самарцев не покупают продукты, даже если до окончания срока годности остается еще много времени. По словам таких людей, они всегда ищут свежайшее. Женщины чаще проверяет срок годности продуктов, чем мужчины: в процентом соотношении это выглядит как 70% против 47% соответственно.