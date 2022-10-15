В Самаре кассир супермаркета помогала безработному мужу красть продукты

В ближайшее время супруги предстанут перед судом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить семейную пару. Супруги подозреваются в краже товаров из магазина. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Преступления были совершены в супермаркете на улице Дыбенко, где 65-летняя самарчанка работала кассиром. Ее безработный супруг приходил в торговую точку и складывал в тележку разные товары: цветы, продукты, алкоголь, обувь, посуду. На кассе его жена пробивала покупки, однако после делала отмену операции. Мужчина спокойно уносил товары домой.

Кража была обнаружена в ходе ревизии. Представитель супермаркета выявил недостачу на сумму более 94 тысяч рублей. Подозреваемых удалось выявить по камерам видеонаблюдения, они были задержаны у себя дома.

Супругам предъявили обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время они отправятся под суд.