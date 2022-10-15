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Общество15 октября 2022 8:27

Самарская компания поставит новогодние подарки для детей сотрудников челнинского «КАМАЗа»

Организация победила в конкурсе поставщиков
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В набор войдут сладкие подарки, а также разнообразные игры. Фото: kamaz.ru

В набор войдут сладкие подарки, а также разнообразные игры. Фото: kamaz.ru

«КАМАЗ» определил поставщика новогодних подарков для детей своих сотрудников. Победу одержала самарская компания ООО «Проддоставка». Информацию сообщили в пресс-службе «КАМАЗа».

В подарок войдет короб-посылка «Снежная почта Деда Мороза». Она будет содержать кондитерский набор весом 680 граммов, игру «IQ-головоломка» и семейную экономическую настольную игру «АВТОполия». Она была разработана специально для «КАМАЗа» на основе популярной игры «Монополия».

– Для победы игрок должен избежать банкротства и остаться единственным предпринимателем на игровом поле. «АВТОполия» погружает в тонкости предпринимательства и направлена на развитие стратегического мышления, – отмечают в пресс-службе «КАМАЗа».

В общей сложности предприятие заказало 21 тысячу подарочных наборов. Стоимость одного равна 700 рублям.