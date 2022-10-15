Специалисты рассказали, когда покроются льдом реки в Самарской области

Ледостав ожидается ближе к концу ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда реки в Самарской области покроются льдом. По данным специалистов Приволжского УГМС, на Куйбышевском водохранилище ледостав ожидается в обычные сроки, на Саратовском – на 3-4 дня позже обычного.

– По расчетам, появление льда на малых реках прогнозируется во второй декаде ноября, устойчивый ледостав – в конце третьей декады ноября – первой декаде декабря 2022 года, – рассказали в Приволжском УГМС.

Специалисты отмечают, что вода на Куйбышевском водохранилище уже остыла 10.6 – 14.2 градусов, на Саратовском – до 13.4 – 14.3 градусов. Эти показатели выше нормы и значений прошлого года.

На малых реках Заволжья, напротив, температурные показатели выше среднемноголетних значений 2021 года. Там температура воды составляет 8.0 – 11.2 градусов.