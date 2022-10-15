Под Самарой квартиросъемщица распродала всю мебель и технику из чужой квартиры

Хозяйка пришла в пустую квартиру и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске хозяйка квартиры столкнулась с горе-квартиросъемщицей. Женщина сдала жилье с мебелью и техникой, а вернулась в пустые комнаты. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 24-летняя девушка сняла квартиру, однако прожила в ней недолго. Через неделю после аренды она решила продать все, чем хозяйка обустроила квартиру: холодильник, стиральную машину, телевизор, мягкий уголок, спальные принадлежности и ряд других вещей. Объявления квартиросъемщица разместила на одном из сайтов. Покупателям товары приглянулись, поэтому продажи шли быстро. После этого девушка спокойно съехала.

Тем временем подошел срок оплаты жилья. Не получив денег, хозяйка решила проверить квартиру. Однако та оказалась полностью пустой. Ущерб женщина оценила в 36 400 рублей, и еще 14000 рублей за время аренды жилья. Она обо всем сообщила в полицию.

Выяснилось, что подозреваемая уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей и была судима за подобные преступления. Ее задержали. В ближайшее время девушка вновь предстанет перед судом.