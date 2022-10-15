В Самаре жителей восхитил багровый закат 15 октября 2022

Красивое небо впечатлило горожан Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре жителей восхитил багровый закат вечером 15 октября 2022 года. Фотографиями красивого неба горожане поделились в социальных сетях.

Вечером в субботу небо над Самарой окрасилось всеми цветами розового, красного, фиолетового и темно-синего цвета. Небоычное, но очень красивое сочетание вызвало восхищение жителей.

- Небо как будто пылает, целый пожар, - пишут очевидцы. – У нас в городе самые красивые закаты!

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда красоты природного явления восхищают горожан. Летом над Самарой часто бывают ярко-красные закаты, однако осенью такое явление встречается достаточно редко.

Напомним, синоптики обещают похолодание и понижение ночной температуры воздуха практически до нулевой отметки.