Жители Самары в октябре 2022 года поддержали застройку территории бывшего завода «ЗИМ» высотками

На берегу Волги хотят построить высотки до 100 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре 2022 года в Самаре прошли общественные слушания по проекту застройки территории бывшего завода «ЗИМ» в границах улиц Соколова, Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта и берега Волги. Большинство голосующих поддержали проект, поэтому чиновники признали обсуждение состоявшимся.

Согласно проекту, на территории площадью 7948 кв. м. застройщик ООО «СЗ «Центр Бизнеса «Паритет» планирует возвести многоэтажные дома до 99,99 метров. Максимальный процент застройки в границах участка – 90%, а парковочных мест всего 0,7 на квартиру.

40 человек проголосовали «за» новый жилой комплекс, по их словам, новые высотки украсят район, четверо самарцев выступили категорически против, так как им не понравились отклонение от нормативов, а кто-то высказал мнение, что центр Самары и так уже весь истыкан высотками.