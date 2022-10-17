В Самаре могут построить еще одну высотку у здания Госуниверситета

Проект вынесен на общественные обсуждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары планируется строительство еще одной высотки. Речь идет об участке в Парковом переулке, расположенном напротив Загородного парка. Информация размещена на сайте мэрии.

Согласно документации, заявитель – ООО «Парковый» – планирует освоить территорию площадью 3 243 квадратных метра. Здесь появятся высотные дома и парковки с количеством мест 0,5 на квартиру. Максимальный процент застройки – 45%.

Проект представлен на публичных слушаниях, которые продлятся с 13 по 20 октября 2022 года. Ознакомиться с ним можно на экспозиции в здании департамента градостроительства на ул. Галактионовской, 132. Время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00.