Жители Самары поделились фотографиями ночных заморозков 17 октября 2022 года

Владельцам огородов рекомендуют спрятать оставшийся урожай под защитным покрытием. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В ночь на 17 октября в Самаре температура воздуха опустилась до 0 °C. Жители областного центра поделились с редакцией "КП-Самара" фотографиями ночных заморозков.

Последствия того, что столбик термометра подошел к нулю стали покрывшиеся инеем растения, в том числе трава, а также листья кустарников и деревьев.

Владельцам огородов рекомендуют спрятать оставшийся урожай под защитное покрытие, например, пленку, а водителям – быть осторожнее на дорогах. На предстоящей неделе заморозки ожидаются еще в выходные дни.

Скоро в областной центр придет минусовая температура воздуха. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Так, в субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, ночью температура воздуха составит 0...+1 °C. А в понедельник, 24 октября, столбик термометра и вовсе покажет минусовую температуру воздуха, ночью она опустится до –1°C.