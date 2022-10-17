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Происшествия17 октября 2022 5:33

В Самаре 22-летняя девушка «обезопасила» деньги, переведя мошенникам около 230 тысяч рублей

Самарчанке звонили несколько раз неизвестные мужчины
Ирина СИНЕГУБОВА
Девушка пришла в торговый центр и с помощью терминала 15 раз перечисляла все деньги по частям.

Девушка пришла в торговый центр и с помощью терминала 15 раз перечисляла все деньги по частям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары 15 раз переводила деньги частями мошенникам, чтобы обезопасить сбережения. В итоге общая сумма составила 231 тысячу рублей.

— На мобильный телефон ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сказал, что в данный момент происходит утечка ее данных, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В качестве единственного решения неизвестный посоветовал срочно перевести деньги на безопасный счет. После этого девушке позвонили снова. На этот раз собеседник представился сотрудником силовой структуры, пообещав прислать удостоверяющие документы, и тоже сказал о необходимости перевода денег на другой расчетный счет.

Доверчивая 22-летняя самарчанка пришла в торговый центр и с помощью терминала 15 раз перечислила все деньги на неизвестный счет. После этого собеседник отключился и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.