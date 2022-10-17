В Самарской области 14-16 октября 2022 года задержали 60 нетрезвых водителей

Традиционные рейды ГИБДД прошли в минувшие выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги рейдов ГИБДД, которые прошли с 14 по 16 октября 2022 года. Информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские выявили более 1900 нарушений ПДД. Оказалось, что большинство водителей пренебрегают ремнями безопасности – это правило нарушили 245 человек. Еще 222 автомобилиста были привлечены к ответственности за использование тонировки. 92 водителя не уступили дорогу пешеходам. Также был выявлен 41 нарушитель правил перевозки детей.

Кроме того, правоохранители задержали большое количество нетрезвых водителей. 60 человек сели за руль в пьяном состоянии. Еще 7 человек отправились в поездку без прав.

Нашлись нарушители и среди пешеходов. Более 130 человек переходили дорогу в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.