Под Самарой водитель без прав влетел в опору ЛЭП и опрокинулся в кювет

После столкновения легковушка перевернулась на крышу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло поздно ночью на территории Самарской области. В Кошкинском районе водитель на «Приоре» въехал в опору ЛЭП. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась в 01:18 16 октября на трассе «Борма-Кошки-Погрузная». 25-летний водитель «Лада Приора» не выбрал безопасную скорость и влетел в опору линии электропередач. После столкновения «Приора» опрокинулась в кювет. В результате происшествия пострадали двое человек.

– 25-летний водитель и 26-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что водитель лишен прав. Теперь полицейским предстоит выяснить все причины произошедшего.