Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2022 7:26

Под Самарой водитель без прав влетел в опору ЛЭП и опрокинулся в кювет

В результате ДТП пострадали двое человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
После столкновения легковушка перевернулась на крышу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

После столкновения легковушка перевернулась на крышу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло поздно ночью на территории Самарской области. В Кошкинском районе водитель на «Приоре» въехал в опору ЛЭП. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась в 01:18 16 октября на трассе «Борма-Кошки-Погрузная». 25-летний водитель «Лада Приора» не выбрал безопасную скорость и влетел в опору линии электропередач. После столкновения «Приора» опрокинулась в кювет. В результате происшествия пострадали двое человек.

– 25-летний водитель и 26-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что водитель лишен прав. Теперь полицейским предстоит выяснить все причины произошедшего.