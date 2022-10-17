В Самарской области ищут бесследно пропавшего мужчину с татуировками на руках

Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

В Самарской области ищут бесследно пропавшего жителя села Демидовка Сызранского района. Геннадий Панчехин ушел из своего дома 1 октября и с того момента о нем ничего неизвестно. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

В полиции рассказали приметы разыскиваемого. На вид мужчине 60 лет, рост 160-165 см, телосложение худощавое. У него карие глаза, седые короткие волосы, имеется лобная залысина. Есть и особые приметы – татуировки на руках.

Ориентировка с приметами уже направлена в службы и подразделения полиции, волонтерские организации. Отмечается, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о нахождении мужчины, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 102.