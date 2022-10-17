В Кировском районе Самары забил фонтан с пятиэтажный дом 17 октября 2022 года

Рядом с коммунальным ЧП находится припаркованный автомобиль. Фото: скриншот видео

Сегодня, 17 октября, в дневное время случился прорыв в Кировском районе Самары. Очевидцы поделились в телеграм-канале "Самара ДТП" кадрами с места происшествия.

Огромный столб воды размером примерно с 5-этажный дом бьет с большой силой. По словам жителей, фонтан забил по улице Путейская, 35.

Коммунальные службы ситуацию пока не комментируют. Ведутся ли ремонтные работы на месте, где огромная струя воды начала вырываться из-под земли, неизвестно.

Рядом с коммунальным ЧП находится припаркованный автомобиль. Однако судя по кадрам, его целостности ничего не угрожает – вода его не задевает. А вот удивленные жители скапливаются на улице посмотреть на бьющий фонтан, пар от которого расходится на несколько метров вокруг.