Самарский психиатр рассказала о составляющих психического развития детей

Важную роль играет эмоциональное развитие малыша и качество эмоциональных связей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области Светлана Карпухина рассказала о том, что необходимо ребенку для формирования психического здоровья и развития.

Важную роль играет эмоциональное развитие малыша и качество эмоциональных связей с матерью и близкими взрослыми. Именно эти показатели определяют уровень его психического развития.

Для этого периода важно, что поведение мамы обеспечивает развитие привязанности. Это в свою очередь будет проявляться в будущем в умении понимать, дружить, любить и в самооценке. Будет ли ребенок самосовершенствоваться зависит от качества детских привязанностей, характера домашней среды и стиля родительского воспитания.

Чтобы у ребенка сформировалось психическое здоровье, он должен знать о своей исключительности: у него особенное имя, лицо, тело, есть семья, он ценен сам по себе без дополнительных условий и имеет право быть счастливым и любимым.

По словам специалиста, одним из главных стрессорных факторов, которые часто оказывают негативное влияние на психику ребенка, является зависимость от гаджетов. Они могут лишить малыша настоящих игр со сверстниками, которые помогают ему развиваться, и реальных игрушек.

Врач рекомендует ограничить время пребывания в сети до безопасного, разрешать пользоваться интернетом в разумном объеме. Родители могут обратиться к школьному психологу или в бесплатные центры «Семья». Анонимную и бесплатно проконсультироваться также можно в кабинетах социально-психологической помощи в психоневрологических диспансерах по месту жительства.